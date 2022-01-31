В Челябинске из-за выбросов возбудили 14 административных дел

В Челябинске возбуждено 14 административных дел из-за превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

По данным фактам ведутся расследования.

Так, ночью 29 января было зафиксировано превышение по сероводороду (1,9-2,1 ПДК) в Металлургическом районе. "В качестве преимущественного источника подобных выбросов установлено ООО "Челябинский завод по производству коксохимической продукции", - отметили в ведомстве.

Также превышения по сероводороду были выявлены на улице Шагольская. Сейчас материалы по данным фактам переданы в прокуратуру. Если нарушения подтвердятся, виновные будут привлечены к ответственности.

В Челябинской области с 19 января сохраняются неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями. НМУ первой степени опасности продлены в Челябинске до 19 часов 1 февраля 2022 года.