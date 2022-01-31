МВД Украины разоблачило новый майдан против Зеленского

МВД Украины заявило, что разоблачило очередной план дестабилизации в республике, направленный на свержение власти. Будто бы уже сегодня должны были начаться масштабные акции протеста с требованиями продолжать войну против Донбасса до победного конца.

Глава МВД Денис Монастырский сообщил, что задержаны люди, которые планировали массовые беспорядки в Киеве и других областях: Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской. Якобы даже была заготовлена "бутафорская кровь", чтобы сымитировать ранения кого-то их протестующих. Естественно, виноватыми оказались Россия и Донбасс, где, по версии МВД, готовили этот план.

В начале декабря президент Владимир Зеленский заявлял, что олигарх Ринат Ахметов готовит госпереворот.