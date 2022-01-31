Минюст Германии ведет два расследования против Telegram

Минюст Германии ведет два расследования в отношении Telegram, по результатам которых на мессенджер могут наложить штрафы.

Компания проинформирована об этом, заявил представитель Минюста ФРГ. В ОАЭ, где находится штаб-квартира Telegram, направлено два письма о слушаниях, передает РИА Новости.

Ранее министр юстиции ФРГ Марко Бушман предупредил, что Telegram могут ждать миллионные штрафы за нарушение норм немецкого законодательства.

Напомним, Германия требует, чтобы мессенджер назначил официального представителя в Германии и создал легкоидентифицируемый способ для уведомления о противоправном контенте.