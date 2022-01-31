31 Января 2022
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Общество Свердловская область
завод, труба, дым, экология, Нижний Тагил (2017) | Фото: Накануне.RU

Смог и едкий запах в Нижнем Тагиле продержатся до 2 февраля

Смог в Нижнем Тагиле, на который жалуются жители, продержится еще несколько дней.
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Как сообщается на официальном сайте городской администрации, по данным синоптиков, до 20 часов 2 февраля на территории Нижнего Тагила прогнозируются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. В связи с этим объявлены НМУ первой степени опасности.

Специалисты советуют уделять особое внимание профилактическим мероприятиям, ограничивающим поступление в организм вредных химических веществ.

Как сообщало Накануне.RU, жители Нижнего Тагила уже третий день жалуются на смог и едкий химический запах, который проникает в их дома через окна и подъезды. При этом министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области не выявило превышений загрязняющих веществ в городском воздухе.

Несмотря на это, ситуацией заинтересовались в Нижнетагильской природоохранной прокуратуре. Сейчас надзорное ведомство проводит свою проверку.

Теги: смог, воздух, Нижний Тагил



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