В Санкт-Петербурге старшеклассников переводят на дистант

В Санкт-Петербурге школьников 7-11 классов переводят на дистанционное обучение со 2 по 13 февраля. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом, в том числе среди детей. По данным Роспотребнадзора, подростки-старшеклассники в категории несовершеннолетних заболевают чаще всего.

Также в городе несовершеннолетним запретят посещать заведения общепита и непродовольственные магазины.

Отметим, что еще сегодня днем речи о дистанте для всех не шло. Начальник отдела общего образования комитета по образованию Санкт-Петербурга Анна Грубская сообщила журналистам, что на дистанте находится около 20% школьников, полностью закрытых на карантин школ нет.

По словам Грубской, если в классе выявляется заболевший коронавирусом ученик, весь класс уходит на карантин на неделю.

"Также 3% родителей (это около 17,4 тыс. детей) выбрали для своих детей удаленный формат обучения, когда ребенок сидит дома и самостоятельно изучает школьную программу.

Грубская отметила, что пока полный переход на дистант всех школ не обсуждается, но чиновники от образования будут следить за ситуацией с заболеваемостью не только детей, но и педагогов.