Базовое вознаграждение топ-менеджеров корпораций оказалось в 666 раз больше средней зарплаты россиян

Базовое вознаграждение члена совета директоров в российских корпорациях достигает 36,4 млн руб., свидетельствует исследование международной компании Korn Ferry. Это в 666 раз выше официальной средней зарплаты в стране, которая, по данным Росстата на октябрь 2021 года, составила 54 649 руб. в месяц (более свежих данных на сайте пока нет).

Компания "Русал", которая грозилась в минувшем году закрыть некоторые производства из-за снижения рентабельности при вводе пошлин, выплатила самое большое в стране вознаграждение главе совета директоров. Беранрд Зонневельд за 2020 год получил базовое вознаграждение в 123,7 млн руб.

Лидером по вознаграждению рядового члена совета директоров стала государственная компания "Роснефть" – там сотрудники получили по 36 млн руб., пишет Forbes.

В пятерку лидеров по вознаграждениям для председателя совета директоров вошли также "Норникель", "Роснефть", Polymetal (Иан Кокрилл) и "Газпром". Топ-5 по выплатам рядовым членам совета директоров состоит, помимо "Роснефти", из "Газпрома", МТС, НОВАТЭКа и "Русала". Вознаграждение во всех этих компаниях составило не меньше 18 млн руб.

В исследовании отмечается, что не удалось оценить вознаграждение совета директоров нефтяной компании "Сургутнефтегаз" – она не публиковала данные о составе комитетов компании.