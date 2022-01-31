31 Января 2022
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Общество Челябинская область
проект межуниверситетского кампуса в Челябинске (2021) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинске в ближайшее время презентуют проект межвузовского кампуса

В Челябинске могут заключить с ВТБ концессионное соглашение на реализацию проекта межуниверситетского кампуса. Такая возможность обсуждалась на встрече губернатора Алексея Текслера с представителями ВТБ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Сейчас самое подходящее время более детально обсудить переход к практической, строительной фазе реализации нашего проекта", - отметил на встрече губернатор.

В настоящий момент разработана концепция кампуса, включая архитектурные решения, определены технические и финансово-экономические параметры объекта и утверждена дорожная карта. В ближайшее время состоится презентация проекта.

Как рассказал старший вице-президент Банка ВТБ Андрей Киселев, они подготовили все необходимые материалы и документы для предоставления частной концессионной инициативы по проекту и готовы ее подать.

Предварительная стоимость объекта оценивается в 14,3 млрд рублей.

Теги: кампус, проект, Алексей Текслер, ВТБ,



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