В Челябинске в ближайшее время презентуют проект межвузовского кампуса

В Челябинске могут заключить с ВТБ концессионное соглашение на реализацию проекта межуниверситетского кампуса. Такая возможность обсуждалась на встрече губернатора Алексея Текслера с представителями ВТБ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Сейчас самое подходящее время более детально обсудить переход к практической, строительной фазе реализации нашего проекта", - отметил на встрече губернатор.

В настоящий момент разработана концепция кампуса, включая архитектурные решения, определены технические и финансово-экономические параметры объекта и утверждена дорожная карта. В ближайшее время состоится презентация проекта.

Как рассказал старший вице-президент Банка ВТБ Андрей Киселев, они подготовили все необходимые материалы и документы для предоставления частной концессионной инициативы по проекту и готовы ее подать.

Предварительная стоимость объекта оценивается в 14,3 млрд рублей.