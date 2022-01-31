31 Января 2022
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Пункт временного размещения, ПВР, Нижневартовск (2019) | Фото: vk.com/shtabugra?_smt=groups_list%3A1

Жителей Ханты-Мансийска напугали листовки с "планом эвакуации"

Сегодня в Ханты-Мансийске неизвестные распространили листовки с ложной информацией о том, что якобы МЧС 6 февраля, в 9.00 проведет эвакуацию жителей в пункты временного размещения.

Причем детей, согласно "плану" эвакуации планировалось отделить от родителей. А сотовая связь в листовке оказалась под запретом.

В ГУ МЧС России по Югре назвали информацию фейком.

"Данная информация не соответствует действительности. Подобных мероприятий Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре проводить не планировало и не планирует", - сообщили Накануне.RU в ведомстве.

Жителей автономного округа призвали доверять только официальной информации и не паниковать, поскольку предпосылок для волнений и беспокойства нет.

Теги: листовки, эвакуация, фейк



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