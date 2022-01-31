Жителей Ханты-Мансийска напугали листовки с "планом эвакуации"

Сегодня в Ханты-Мансийске неизвестные распространили листовки с ложной информацией о том, что якобы МЧС 6 февраля, в 9.00 проведет эвакуацию жителей в пункты временного размещения.

Причем детей, согласно "плану" эвакуации планировалось отделить от родителей. А сотовая связь в листовке оказалась под запретом.

В ГУ МЧС России по Югре назвали информацию фейком.

"Данная информация не соответствует действительности. Подобных мероприятий Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре проводить не планировало и не планирует", - сообщили Накануне.RU в ведомстве.

Жителей автономного округа призвали доверять только официальной информации и не паниковать, поскольку предпосылок для волнений и беспокойства нет.