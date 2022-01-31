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Происшествия В России
Взрыв в Серпуховском женском монастыре (2021) | Фото: telegram-канал BAZA / t.me/bazabazon

Суд арестовал устроившего взрыв возле православной гимназии в Серпухове

Басманный суд Москвы арестовал Владислава Струженкова, устроившего взрыв в православной гимназии Серпухова.

18-летний молодой человек останется под стражей до 31 марта, сообщает "Интерфакс". Об аресте ходатайствовало следствие.

Напомним, в МВД ранее сообщили, что устроивший взрыв Серпуховском женском монастыре был в прошлом воспитанником церковно-приходской школы при обители.

При взрыве, который произошел 13 декабря, пострадали 10 детей, а также сам Струженков, которому пришлось ампутировать ногу. Ему назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном изготовлении взрывчатки по факту нападения на гимназию при монастыре в Серпухове.

Теги: взрыв, серпухов, гимназия



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