Суд арестовал устроившего взрыв возле православной гимназии в Серпухове

Басманный суд Москвы арестовал Владислава Струженкова, устроившего взрыв в православной гимназии Серпухова.

18-летний молодой человек останется под стражей до 31 марта, сообщает "Интерфакс". Об аресте ходатайствовало следствие.

Напомним, в МВД ранее сообщили, что устроивший взрыв Серпуховском женском монастыре был в прошлом воспитанником церковно-приходской школы при обители.

При взрыве, который произошел 13 декабря, пострадали 10 детей, а также сам Струженков, которому пришлось ампутировать ногу. Ему назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном изготовлении взрывчатки по факту нападения на гимназию при монастыре в Серпухове.