Бывший и нынешний директора "Лотас", где рабочие объявили голодовку, встретятся для решения конфликта

Действующий директор сельхозпредприятия ООО "Лотас", где рабочие устроили голодовку из-за годовой невыплаты зарплат, Игорь Егоров встретится с супругой и партнером бывшего начальника предприятия Валентиной Айметовой. Об этом Накануне.RU сообщила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, которая сегодня сама посетила предприятие для встречи с рабочими.

"Мы наметили пути к разрешению ситуации, которую нельзя никак назвать тупиковой, поэтому в среду при посредничестве прокурора пройдут переговоры Егорова и Айметовой. Конечный результат, который в моем представлении должен быть, никто не должен срывать наметившуюся посевную. Поэтому, как вариант, должны разрешить копировать документы в компьютерах, изъятых следственным комитетом по Свердловской области. Хозяйство должно работать - это основное", - заявила Мерзлякова.

Напомним, красноуфимский отдел СК возбудил в отношении Владимира Айметова уголовное дело. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Источник в правоохранительных органах также подтвердил, что между прежним и новым руководителями предприятия продолжается конфликт из-за передачи документации и сельхозтехники. Так, новому руководителю до сих пор не были переданы документы и техника ООО "Лотас", по причине чего предприятие не функционирует, а рабочие после смены собственника не выполняют свои обязанности. В связи с этим, по словам источника, "говорить о невыплате заработной платы некорректно".

В свою очередь, рабочие защищают бывшего директора, который, по их словам, за 10 лет превратил увядающий бизнес в крупное и процветающее предприятие. Однако после внутрикорпоративных разборок, где также может фигурировать и крупный долг, у Айметова якобы отобрали "Лотас" и передали предприятие в руки "своему человеку". Тогда последствия конфликта уже перешли и на рабочих, что вылилось в объявление о голодовке и обращении к главе государства Владимиру Путину, генеральному прокурору и следователю.

Как сообщил Накануне.RU один из рабочих, сегодня для встречи с ними помимо Мерзляковой также пришли представители власти и красноуфимский прокурор. Работникам пообещали разобраться в ситуации уже в ближайшее время и попросили отложить голодовку, забастовку и другие протестные акции.

"Областные представители нам пообещали, что они конкретно возьмутся за этот вопрос, чтобы мы были спокойны, не начинали никаких голодовок, забастовок и мы еще дали время. Пока ждем какое-то время результатов и только потом уже будем действовать", - рассказал рабочий, уточнив, что речь идет о 7-10 днях отсрочки.



Напомним, что после обращения рабочих в вышестоящие инстанции, глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата уголовное дело руководителя уральского агропредприятия. В это же время рабочие объявили о намерении ежедневно выходить с одиночными пикетами, чтобы привлечь внимание к проблемам ООО "Лотас" и его сотрудников.