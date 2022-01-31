31 Января 2022
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Общество В России
Рамзан Кадыров (2021) | Фото: Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики

"Новая газета" потребовала от Бастрыкина завести дело на Кадырова за разжигание ненависти

"Новая газета" потребовала от главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело в отношении Рамзана Кадырова по статье о разжигании ненависти и вражды. Глава Чечни называл "террористами" журналистку издания Елену Мищашину и правозащитника, члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина.

Издание отмечает, что Кадыров высказывал свои слова публично и с угрозой применения насилия.

"Кадыров заявляет о своих методах борьбы с террористами и своих дальнейших планах, а именно: "Мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между ними нет никакой разницы, и будем с ним так поступать и впредь. Мы очистили от них свою землю и теперь нещадно с ними боремся, где бы они ни находились", - говорится в заявлении газеты.

Теги: новая газета, александр бастрыкин, рамзан кадыров



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