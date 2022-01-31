31 Января 2022
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Политика Свердловская область
митинг против мусорной реформы, мусорная реформа, Тюмень (2019) | Фото: Накануне.RU

КПРФ выдвинула двух кандидатов на довыборы в гордуму Екатеринбурга

КПРФ выдвинула своих кандидатов для участия в дополнительных выборах в Екатеринбургскую городскую думу.
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Напомним, довыборы запланированы на 27 марта. Как сообщили Накануне.RU в свердловском отделении КПРФ, решением бюро областного комитета партии за депутатский мандат по 2-му избирательному округу поборется Геннадий Ошуев. А по 10-му избирательному округу коммунисты выставили Виталия Ряписова.

Бизнесмен Ошуев является главой межрегиональной общественной организации "Союз за социализм". В партии отмечают, что он регулярно занимается благотворительностью, оказывает помощь детским домам и хосписам, а с 2014 года отправлял гуманитарную помощь на Донбасс в течение полутора лет.

Что касается Ряписова, он занимает пост первого секретаря Ленинского райкома КПРФ и является помощником депутата Законодательного собрания Свердловской области. Виталий уже участвовал в довыборах в ЕГД в 2020 году и занял второе место.

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе избирком Екатеринбурга утвердил кандидатов от "Единой России" на довыборы в гордуму.

Теги: КПРФ, Екатеринбург, кандидаты, гордума



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