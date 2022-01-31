После драки со стрельбой в Бирюлево в полицию доставили 66 человек, в основном мигрантов

Драка со стрельбой произошла в московском западном Бирюлеве, в полицию доставили 66 человек, в основном мигрантов.

Конфликт, в котором участвовали 15 человек, случился на выходных, передает РИА Новости.

"Всего по следам драки в разные отделы полиции доставили 66 человек", - сообщил источник в правоохранительных органах.

В больницу после происшествия никто не обращался. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Массовые драки с участием иностранных мигрантов стали происходить в России намного чаще, начиная с прошлого года. В МВД заявили, что нарушителям грозит пожизненный запрет на въезд в страну.

Глава Москвы Сергей Собянин пообещал, что власти города продолжат жесткие меры по задержанию мигрантов, заведению против них уголовных дел, высылке и запрету въезда им в случае нарушений.