Самая высокая инфляция в 9% коснулась россиян с наименьшим доходом - Росстат

По итогам 2021 года самые бедные россияне столкнулись с самой высокой инфляцией. Товары и услуги, которые они потребляют, подорожали на 9% - это данные Росстата, на которые ссылается "Эхо Москвы".

Наибольшая инфляция фиксировалась в секторе продовольствия – это именно то, на что малообеспеченные граждане тратят почти все свои доходы.

В России инфляция за прошлый год составила 8,4% (по официальным данным), при этом цены на продовольственные товары выросли на 10,6%, на непродовольственные товары – на 8,6%, а на услуги – на 5%.

Таким образом, для пенсионеров, которые большую часть доходов вынуждены тратить на еду, "щедрая" индексация от Путина на 8,6% была "съедена" продовольственной инфляцией.