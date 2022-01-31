31 Января 2022
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Экономика В России
коллаж, пенсионер (2020) | Фото: Накануне.RU

Самая высокая инфляция в 9% коснулась россиян с наименьшим доходом - Росстат

По итогам 2021 года самые бедные россияне столкнулись с самой высокой инфляцией. Товары и услуги, которые они потребляют, подорожали на 9% - это данные Росстата, на которые ссылается "Эхо Москвы".

Наибольшая инфляция фиксировалась в секторе продовольствия – это именно то, на что малообеспеченные граждане тратят почти все свои доходы.  

В России инфляция за прошлый год составила 8,4% (по официальным данным), при этом цены на продовольственные товары выросли на 10,6%, на непродовольственные товары – на 8,6%, а на услуги – на 5%.

Таким образом, для пенсионеров, которые большую часть доходов вынуждены тратить на еду, "щедрая" индексация от Путина на 8,6% была "съедена" продовольственной инфляцией.

Теги: росстат, инфляция, россияне, продукты



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