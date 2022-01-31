Житель Магнитогорска подозревается в краже более полутора тонн металлолома из поездов

В Магнитогорске местного жителя подозревают в краже более тонны металлолома с железной дороги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

В полицию обратились представители различных предприятий. Они выявили несоответствие в массах полученных грузов по сравнению с их весом во время отправления. По данным фактам были возбуждены уголовные дела.

Подозреваемого в краже металлолома из грузовых поездов установили. Им оказался 22-летний житель Магнитогорска.

По версии следствия, подозреваемый в августе и октябре прошлого года на перегоне "Супряк – Смеловская" во время стоянки грузовых поездов забирался в полувагоны составов и скидывал из них металлолом, который потом сдавал в пункты металлолома.

В результате он похитил 1 тыс. 620 кг лома черных металлов. Ущерб превысил 42 тысячи рублей.

В отношении мужчины возбуждено четыре уголовных дела по факту краж.