31 Января 2022
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Общество Свердловская область
Смог в Красноярске в феврале 2020. Обращение красноярцев к Сергею Шнурову. (2020) | Фото: instagram.com/shnurovs

Прокуратура проверит сведения о загрязнении воздуха в Нижнем Тагиле

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку в связи с сообщениями о превышении вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила.

"К проведению надзорных мероприятий прокуратурой привлечены специалисты подразделения Роспотребнадзора по Свердловской области, Уральского межрегионального Управления Росприроднадзора. Специалистами будут отобраны пробы атмосферного воздуха на предмет наличия в них вредных веществ и примесей. По результатам проверки, при наличии оснований прокуратура примет меры реагирования, направленные на восстановление прав граждан на благоприятную среду", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, что жители Нижнего Тагила уже третий день жалуются на смог и едкий запах, который проникает в жилищные помещения через окна и подъезды. При этом Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области не выявило превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций измеряемых загрязняющих веществ в городском воздухе. Пробы воздуха брались на улице Пархоменко и пр. Уральский.

Теги: загрязнение воздуха, Нижний Тагил



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