Прокуратура проверит сведения о загрязнении воздуха в Нижнем Тагиле

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку в связи с сообщениями о превышении вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила.

"К проведению надзорных мероприятий прокуратурой привлечены специалисты подразделения Роспотребнадзора по Свердловской области, Уральского межрегионального Управления Росприроднадзора. Специалистами будут отобраны пробы атмосферного воздуха на предмет наличия в них вредных веществ и примесей. По результатам проверки, при наличии оснований прокуратура примет меры реагирования, направленные на восстановление прав граждан на благоприятную среду", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, что жители Нижнего Тагила уже третий день жалуются на смог и едкий запах, который проникает в жилищные помещения через окна и подъезды. При этом Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области не выявило превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций измеряемых загрязняющих веществ в городском воздухе. Пробы воздуха брались на улице Пархоменко и пр. Уральский.