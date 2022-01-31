Путин согласился создать в России службу пробации

Владимир Путин сегодня встретился с министром юстиции России Константином Чуйченко. Президент заявил министру, что у членов Совета по правам человека "много вопросов было к ведомству".

Хотя основным вопросом правозащитников во время встречи с Путиным на эту тему были пытки заключенных, Чуйченко заговорил с главой государства о создании системы пробации.

По данным министра, ежегодно из мест лишения свободы освобождается порядка 100 тыс. человек. Примерно 44% из них снова попадут в заключение, совершив преступление. "Зачастую эти люди не подготовлены к жизни, как говорится, на свободе, то есть они не могут получить работу, не имеют денежных средств, которые необходимы для того, чтобы начать новую жизнь, и, конечно же, они нуждаются в помощи", - заявил Чуйченко.

Он предложил создать соответствующую службу в рамках ФСИН. Она будет заниматься социальной адаптацией бывших заключенных. "Мы исходим из того, что такая служба должна примерно насчитывать около 50 тысяч человек, и эти люди будут обладать соответствующими знаниями, в том числе и в области психологии", - заявил министр. По его подсчетам, служба может заработать в середине 2023 года, под нее будет создан отдельный пост замдиректора ФСИН по пробации.

Владимира Путина порадовала статистика сокращения заключенных в российских исправительных учреждениях: "В 2000 году это уже точно – 1,06 миллиона, в 2021-м – 483 тысячи. И не все из них находятся непосредственно в местах лишения свободы, там есть еще часть, которая находится в следственном изоляторе. И она значительная". Чуйченко подтвердил: в изоляторах находится 109 тысяч человек.