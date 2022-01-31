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Общество Свердловская область
центр телефонного обслуживания в Кургане (2012) | Фото: Накануне.RU

Минздрав увеличит сотрудников для приема вызовов в "скорую" Екатеринбурга

В министерстве здравоохранения Свердловской области заявили, что контролируют ситуацию с вызовом "скорой помощи" в Екатеринбурге.

Напомним, что жители уральской столицы столкнулись с невозможностью вызвать "скорую" на дом. Многочисленные жалобы уже несколько дней появляются в социальных сетях: по словам горожан, дозвониться в службу "скорой помощи" или в больницу довольно затруднительно. Однако даже если удается это сделать, нет никакой гарантии, что врачи приедут на вызов, при этом в поликлиниках наблюдаются огромные очереди.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь минздрава Свердловской области Константин Шестаков, ведомством взята на контроль ситуация по обработке обращений, поступающих в медорганизации, на линию 122 и скорой медицинской помощи.

Очередь в поликлинике №4 Екатеринбурга(2022)|Фото: источник Накануне.RU

"В оперативно-диспетчерский отдел СМП им. Капиноса Екатеринбурга дополнительно направлено 25 сотрудников для приема вызовов. В колл-центрах амбулаторно-поликлинических подразделений планируется разворачивание дополнительно 200 мест с IP-телефонией, в том числе для динамического наблюдения за пациентами, получающими помощь на дому", - рассказал Шестаков.

Он уточнил, что в поликлиники будут дополнительно привлечены 170 медработников для оказания помощи больным с признаками респираторных заболеваний и коронавирусом.

Напомним, что уже завтра на Среднем Урале могут ввести новые ограничения против распространения в регионе COVID-19.

Теги: скорая, вызовы, минздрав, Екатеринбург



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