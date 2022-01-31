Путин в Пекине проведет переговоры только с Си Цзиньпином из-за ситуации с COVID

У президента России Владимира Путина не планируются двусторонние встречи во время открытия Олимпийских игр в Пекине из-за строгих коронавирусных ограничений. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В ходе визита в Китай Путин проведет только одну встречу - с председателем КНР Си Цзиньпином, передает "Интерфакс".

Российский лидер намерен 4 февраля принять участие в открытии пекинской Олимпиады, а затем провести переговоры с председателем КНР . Отказываться от планов в Кремле не планируют, несмотря на новую волну пандемии, вызванную омикрон-штаммом.

Как сообщалось, за пять дней до начала Олимпийских игр Пекин сообщил о самой высокой за последние 18 месяцев суточной заболеваемости COVID-19. В китайской столице было выявлено 20 случаев коронавируса, что послужило поводом для закрытия некоторых районов города, где жители теперь проходят поголовное тестирование.