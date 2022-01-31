В Кении отслужили первую литургию Экзархата РПЦ в Африке

В Западнокенийском благочинии Южно-Африканской епархии совершена первая божественная литургия на территории Патриаршего экзархата РПЦ в Африке, который был создан в конце декабря.

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Напомним, Синод РПЦ принял под омофор патриарха Московского и всея Руси православных а всей территории Африки, создав в ней Экзархат. Причиной стал уход в раскол Александрийского патриархата, который ранее окормлял Африку. Тот воспринял это как захват своей территории.

На первую литургию съехались 24 африканских священника, перешедших в Экзархат РПЦ. На литургии поминался патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Служба была по русской богослужебной традиции на суахили.

Ранее патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид сообщил, что в РПЦ перешли около 150 священников Александрийского патриархата из более чем 12 стран, причем вместе с ними перешли и приходы. Несколько лет назад их всего было около 500. Митрополит ожидает, что процесс продолжится. При этом РПЦ никого не принуждает, но и не позволит топтать священные каноны, поэтому берет Африку под свой омофор. Местные традиции и обычаи ломаться не будут, заверил митрополит Леонид.

На днях Синод РПЦ дал ответ Александрийскому патриархату по поводу посягательств на его территорию, опубликовав специальное заявление. Было отмечено, что Александрия занимается искажением православной экклезиологии (учения о Церкви), поддерживая раскол. И действия РПЦ вызваны необходимостью дать каноническую защиту православным Африки, не желающим пребывать в расколе.

