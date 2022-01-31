Кремль – об убыли населения в 2021 году: "Весьма печальная статистика"

Вводить общероссийский локдаун в Кремле не собираются, и вообще считают единственным решением проблем вакцинацию.

Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "весьма печальной статистикой" данные Росстата об убыли населения в 2021 году на фоне пандемии.

"Действительно, мы потеряли очень много наших сограждан из-за эпидемии коронавируса. Причины еще предстоит анализировать, главное - предстоит и дальше убеждать людей вакцинироваться. Это единственное, что может помочь нам сократить количество смертей от коронавируса, вакцинация - единственное, что защищает", - цитирует ТАСС Пескова.

При этом он считает, что система здравоохранения "весьма эффективно работает", как и правительство.

Напомним, неделя во многих городах России началась с огромных очередей в поликлиники и фельдшерские пункты – люди, болеющие коронавирусом в легкой форме, вынуждены часами ждать анализов и врачей. При этом нельзя сказать, что госпитализация не растет – она выросла примерно на 40%.