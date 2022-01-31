Мэр Сургута взял себе в замы главу "Горводоканала"

Глава Сургута Андрей Филатов назначил себе заместителя по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. С 31 января им стал Сергей Агафонов, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Агафонову 44 года, он родом из Московской области. Имеет высшее профессиональное образование по квалификациям юрист и экономист. Работал в сфере ЖКХ, в том числе на руководящих должностях в Московской области, Москве, Нижнем Новгороде, Ставрополе. С мая 2021-го возглавлял Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал".

В мэрии Агафонов будет отвечать за сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимся в муниципальной собственности.