31 Января 2022
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Сергей Агафонов (2022) | Фото: Администрация Сургута

Мэр Сургута взял себе в замы главу "Горводоканала"

Глава Сургута Андрей Филатов назначил себе заместителя по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. С 31 января им стал Сергей Агафонов, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Агафонову 44 года, он родом из Московской области. Имеет высшее профессиональное образование по квалификациям юрист и экономист. Работал в сфере ЖКХ, в том числе на руководящих должностях в Московской области, Москве, Нижнем Новгороде, Ставрополе. С мая 2021-го возглавлял Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал".

В мэрии Агафонов будет отвечать за сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

Сергей Агафонов(2022)|Фото: Администрация Сургута

Теги: Сергей Агафонов, Андрей Филатов



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