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Общество Свердловская область
Севастополь, цветы (2014) | Фото:Накануне.RU

Вход в Ботанический сад в Екатеринбурге опять сделали платным и подняли цены

В Екатеринбурге вернули плату за посещение городского Ботанического сада, которую отменяли после вмешательства прокуратуры.

Напомним, изначально вход в Ботанический сад сделали платным с 21 апреля 2021 года, поскольку он является особо охраняемой природной территорией федерального значения. Стоимость одного посещения составляла 150 руб., также можно было взять месячный абонемент за 1,5 тыс. руб.

После этого в прокуратуре решили выяснить, насколько это законно. Проверка показала, что сад действительно является ООПТ и входит в состав Совета ботанических садов России и регионального совета ботанических садов Урала и Поволжья. Учреждение имеет право подготовить решение об утверждении размера платы в виде проекта приказа, пояснительную записку, и направить все это на согласование в Федеральное агентство научных организаций.

Но поскольку последнее было упразднено в 2018 году, согласование должно проходить в Министерстве науки и высшего образования РФ, которому передали полномочия агентства. Однако, как выяснили в надзорном ведомстве, директор Ботанического сада этого не сделал и издал приказ о платном входе безо всяких согласований. После этого плата за посещение была отменена.

(2011)|Фото: Накануне.RU

Но уже завтра ситуация опять изменится. Как сообщается на официальном сайте Ботанического сада, с 1 февраля 2022 года вход на их территорию станет платным. Основание все то же – сад является особо охраняемой природной территорией федерального значения. Стоимость на период с 1 октября по 30 апреля включительно оставит 150 руб. за одно посещение, либо 1 тыс. 750 руб. за посещение в течение одного месяца с даты покупки билета.

На период с 1 мая по 30 сентября установлены уже другие расценки: 200 руб. за одно посещение. Стоимость месячного абонемента при этом не изменится.

Билеты и абонементы можно будет приобрести в кассе на входе в сад.

Теги: Ботанический сад, плата, вход, расценки



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Ранее 21.05.2021 09:21 Мск В Екатеринбурге отменили плату за вход в Ботанический сад - она была незаконной
Ранее 20.04.2021 09:40 Мск В Екатеринбурге Ботанический сад открывают после ограничений. Вход - платный


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