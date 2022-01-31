Все школы Горного Алтая переводятся на дистант на неделю

В Горно-Алтайске все школы переводятся на дистант на неделю, это связано с подъемом заболеваемости коронавирусом, передает РИА Новости.

"Режим дистанционного обучения вводится во всех школах города Горно-Алтайска в Республике Алтай с 31 января по 6 февраля. В дальнейшем, исходя из эпидситуации, данная мера может быть продлена", - заявил официальный представитель правительства республики.

Помимо этого, на дистанционный режим поручено перейти всем учреждениям дополнительного образования детей по всей республике.

Также отменяются массовые мероприятия в честь праздника Чага Байрам – нового года по лунному календарю. Пройдут лишь утренние обрядовые мероприятия.

В регионе подтверждено 14 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон", развёрнуто 320 коек для пациентов с коронавирусом.