В Кремле назвали атаку Лондона на российский бизнес "тревожным сигналом"

В Кремле назвали заявление МИД Великобритании о возможности конфискации имущества российских "олигархов" тревожным сигналом.

Россия не оставит без ответа анонсированные санкции в случае их принятия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Атака отдельно взятой страны на российский бизнес, конечно, подразумевает ответные меры", - цитирует его "Интерфакс".

При этом представитель Кремля напомнил, что многие российские компании в качестве стратегических партнеров, соинвесторов, акционеров, имеют также и крупные британские компании. "Фактически кабинет министров Великобритании угрожает в том числе и своему крупному бизнесу", - отметил Песков.

По его словам, в целом англосаксы "изрядно накачивают напряженность на европейском континенте".

Как сообщалось, правительство Великобритании представит новый пакет санкций 31 января. В рамках готовящегося законопроекта не исключается вероятность того, что собственность российских олигархов в Лондоне может быть конфискована. Такие планы озвучила глава британского МИД Лиз Трасс.с Это произойдет в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Отвечая на вопрос, что подобные санкции могут ударить и по британским инвесторам, Трасс заявила, что "демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы".