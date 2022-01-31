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Общество Свердловская область
Вытрезвитель (2020) | Фото: facebook.com/Иван Блинов

Первые вытрезвители в Свердловской области появятся уже в этом году

Свердловские вытрезвители, речь о создании которых шла еще с 2020-го, откроются в текущем году. Об этом во время пресс-конференции заявил замгубернатора области Павел Креков. По его словам, в нынешних реалиях медучреждения больше не могут заниматься пьяными горожанами.

"Если мы не будем этим заниматься, то мы будем загружать этой работой и так наши загруженные медицинские учреждения, которые порой вынуждены выполнять функции им не свойственные. Когда человек в состоянии сильного алкогольного опьянения заболеваниями какими-то серьезными не страдает, больница должна с ними что-то делать и вытрезвлять в том числе. По этому поводу создана рабочая группа. Мы сейчас определились с тем, что это зона совместной ответственности. Поэтому через муниципальное образование уже в этом году мы начнем создание таких учреждений. В первую очередь начнем с крупных городов, где есть вокзалы, где это наиболее острая проблема. Но, увы, надо конечно бороться с пьянством и алкоголизмом, и мы будем стараться с этим что-то делать, но пока мы еще не совсем побороли этот изъян, нам придется заниматься и вытрезвителями в том числе, и в этом году, я думаю, у нас первые появятся", - заявил Креков.

Он также отметил, что договор на открытие вытрезвителя в том или ином городе будет трехсторонним: между муниципальным образованием, а также медицинскими и правоохранительными учреждениями.

Напомним, в конце 2020 года Владимир Путин распорядился восстановить систему вытрезвителей в России. Открывать платные учреждения можно было с 1 января 2021 года в рамках государственно-частного партнерства. Позднее Министерство внутренних дел России разработало порядок доставления пьяных россиян в вытрезвители, согласно которому забрать пьяного дебошира можно сразу из квартиры.

Теги: вытрезвитель, Креков, договор



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