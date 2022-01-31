Генетик серьезно заболел ковидом после вакцинации "Спутником V" и Pfizer

Заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН Константин Северинов заболел ковидом, хотя был вакцинирован "Спутником V" год назад и Pfizer в октябре.

Он рассказал "Ленте", что у него третий день боли в суставах и мышцах и очень сильно болит горло. "Ощущение, что туда вставили паяльник". Также генетик отметил, что от обеих прививок у него были побочные эффекты. Он связывает свою болезнь с особой изощренностью "омикрона", который "пробил" даже Pfizer.