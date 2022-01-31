РМК и ХК "Трактор" основали Детскую хоккейную лигу Южного Урала

Русская медная компания и ХК "Трактор" создали Детскую хоккейную лигу Южного Урала. В её состав вошли 19 команд, базой для проведения игр чемпионата стали хоккейные коробки, которые РМК построила в Челябинске и Коркино совместно с хоккейным клубом для бесплатных тренировок. Торжественное открытие турнира и первый матч состоялись на корте возле Образовательного центра №3 имени Валерия Белоусова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров, директор обособленного подразделения РМК в Челябинске Анатолий Ерёмин и генеральный директор хоккейного клуба "Трактор" Иван Савин. Почётные гости не только дали старт первой игре, но и произвели символическое вбрасывание шайбы.

"Проект, который стартовал в 2020 году, набирает обороты. Очень приятно, что те площадки, которые построены, не пустуют, они заполнены с утра до вечера, и на них уже образовались новые хоккейные команды, которые и начинают этот чемпионат Детской хоккейной лиги Южного Урала. Здорово, что матч-открытие проходит рядом со школой "Трактор", в которой родилось очень много хоккейных звёзд. Уверен, что ребята из Детской хоккейной лиги покажут себя с лучшей стороны и смогут продолжить своё хоккейное развитие в системе "Трактора", - отметил заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров.

В 2020 году РМК и "Трактор" открыли четыре площадки в Челябинске и одну – в Коркино. В 2021 году строительство продолжилось: появились три новых корта у Челябинского государственного университета, рядом со школой №76 и в микрорайоне "Вишнёвая горка". В основе всех коробок использованы современные конструкции из ударопрочного пластикового материала, по бокам оборудованы борта со скамейками запасных, предусмотрена современная система освещения, благодаря которой их можно использовать в любое время суток. За два года на строительство и обслуживание дворовых хоккейных коробок, а также проведение чемпионата РМК направила 60 миллионов рублей.

"Сегодня мы дали старт турниру Детской хоккейной лиги. Основные цели и задачи турнира – это создание современной, доступной, комфортной среды для занятия спортом, вовлечение подрастающего поколения в этот процесс, а также пропаганда здорового образа жизни. Я думаю, что стоит не забывать, что турниры, подобные сегодняшнему, дают дополнительные возможности ребятам, которые в силу разного рода обстоятельств не имеют возможности профессионально заниматься хоккеем. Они могут заявить о себе и показать себя, а тренеры школы "Трактор" заприметить талантливых ребят и пригласить их заниматься в СДЮШОР", - рассказал директор обособленного подразделения РМК в Челябинске Анатолий Ерёмин.

В преддверии старта серии чемпионатов Детской хоккейной лиги Южного Урала в Челябинске появилась команда "Трактор-РМК", которая и выступила на первом чемпионате, сыграв с "Соколом". Сегодня она объединяет более пятидесяти ребят в двух возрастных группах, которые занимаются под началом профессиональных тренеров, получая возможность показать и проявить себя в любимом деле.

"Мне приятно, что эти соревнования проходят на объектах, которые построены "Трактором" вместе с Русской медной компанией. Мы обеспечили не только дополнительную возможность детям для тренировочного процесса, но уже проводим целые соревнования. Сейчас этот матч, которой проходит между командами "РМК-Трактор" и "Сокол", яркое тому подтверждение. У детей горят глаза, они рады получить возможность посоревноваться и отработать разные навыки", - заявил генеральный директор ХК "Трактор" Иван Савин.