Порошенко отказался давать показания по своему делу в ГБР

История с подозрением в госизмене экс-президента Украины Петра Порошенко получила интересный и показательный поворот. Тот вообще отказался давать показания по своему делу.

Сегодня Порошенко вызвали на допрос в Госбюро расследований. Он приехал, заявил, что отказывается это делать, и его отпустили.

"Мы категорически отказываемся принимать в этом участие. Я, как законопослушный гражданин, буду приезжать на следственные действия, но участвовать в этом шоу не буду", - сказал олигарх.

В ГБР подтвердили факт отказа и добавили, что Порошенко отказался также подписывать протокол о своем отказе давать показания.

24 января он прибыл по вызову в ГБР, но уже через несколько минут покинул здание, заявив, что следователя не было на месте. Фактически Порошенко использует беззубость власти для ее унижения.

Напомним, Порошенко был отпущен судом под личное обязательство. Все эксперты с самого начала не сомневались, что ему ничего не грозит.