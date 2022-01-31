Чувашия и Томская область приостанавливают плановую медпомощь

Сразу два региона в понедельник, 31 января, объявили о приостановке плановой медпомощи из-за подъема заболеваемости коронавирусом.

Так, в Чувашии приостановлены профосмотры, диспансеризация взрослого населения, а также медосмотры детей и плановая медпомощь взрослому населению в амбулаторных условиях. "Обеспечивать население специализированной медицинской помощью с проведением необходимых диагностических исследований будут в Республиканской клинической больнице и Республиканской детской клинической больнице", - говорится в сообщении регионального минздрава.

Аналогичная ситуация в Томской области.

"Новые ограничения продиктованы эпидобстановкой, которая теперь и у нас в Сибири ухудшается с каждым днем, - подчеркнул глава оперштаба, губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – При сегодняшней динамике мы прогнозируем до тысячи заболевших в сутки. Несмотря на то, что пятая волна по течению болезни легче, чем предыдущие, несмотря на то, что стационары наполовину пусты, наше первичное звено здравоохранения, поликлиники и колл-центры испытывают запредельную нагрузку. И нам нужно сделать все, чтобы минимизировать дальнейшее распространение инфекции".

Региональный оперштаб обязал муниципалитеты переводить не менее чем на недельное дистанционное обучение школы, в которых 1% учеников или 10% работников заболели COVID-19. В течение месяца, с 1 февраля до 1 марта, учреждения дополнительного образования всех форм собственности в Томской области будут работать исключительно в дистанционном режиме.

С 1 февраля в Томской области приостанавливается плановая медпомощь. С 1 февраля до 1 марта в Томской области вводится запрет на проведение развлекательно-досуговых и иных массовых мероприятий в учреждениях общественного питания. В этот же период под запретом оказание услуг в детских развлекательных центрах, детских игровых комнатах и игровых зонах (в том числе, на территории общепита).