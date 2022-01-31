Обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР могут рассмотреть в Госдуме 14 февраля

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскрыл результаты консультаций с думскими фракциями по вопросу о независимости ДНР и ЛНР.

По его словам, все готовы поддержать республики. "Была общая позиция, что надо максимально помочь защитить ДНР и ЛНР", - цитирует Зюганова РИА Новости.

Он выразил надежду, что ситуация с коронавирусом не помешает рассмотреть проект.

Напомним, 19 января депутаты Госдумы от КПРФ внесли в Госдуму проект постановления об обращении к Владимиру Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР. Предлагается просить президента рассмотреть вопрос о скорейшем проведении переговоров с руководством республик о создании правовой основы межгосударственных отношений.

Документ могут рассмотреть 14 февраля, сообщил РИА Новости источник в Госдуме.

В Кремле заявили, что не будут комментировать проект обращения Госдумы к президенту по поводу признания республик до голосования по документу.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий считает, что признании ЛНР и ДНР может спровоцировать переговорщиков со стороны США и НАТО на то, чтобы выставить Россию агрессором.