31 Января 2022
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Общество Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

В Челябинске экс-директор "Гринфлайта" подал на банкротство из-за долга в 349 млн рублей

Экс-директора "Гринфлайта" Сергей Мануйлов подал в Арбитражный суд Челябинской области заявление о признании банкротом. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Сумма исковых требований – 349 млн рублей. Заседание по делу пока не назначено.

Напомним, в апреле 2018 года суд приговорил Мануйлова к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. С августа 2013 по сентябрь 2015 года и с февраля по июнь 2016 года осужденный злоупотребил своими полномочиями, заключив ряд заведомо невыгодных сделок, что причинило существенный вред дольщикам "Гринфлайта". От преступных действий Мануйлова 4 тыс. 320 участникам долевого строительства причинен материальный вред на общую сумму свыше 8,7 млрд руб.

В ноябре 2020 года Калининский районный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Мануйлова.

Теги: Сергей Мануйлов, банкротство, суд,



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