31 Января 2022
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Общество Свердловская область
Автобус №57, общественный транспорт (2021) | Фото: Накануне.RU

Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает до 32 рублей. Теперь официально

Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга увеличилась до 32 рублей. Окончательно решение было принято на заседании Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.

"РЭК Свердловской области не поддержала заявку транспортных перевозчиков Екатеринбурга на увеличение стоимости проезда в городском наземном транспорте до 38 рублей и снизила запрашиваемую стоимость до 32 рублей. Как подчеркнули в РЭК, вновь принятая величина является максимально допустимой и, исходя из экономической целесообразности, может понижаться перевозчиками самостоятельно. Решение о повышении стоимости проезда в наземном транспорте Екатеринбурга должно вступить в силу не ранее, чем через 10 дней после опубликования", - сообщили в департаменте.

Напомним, что перевозчики обратились в Гортранс с просьбой о повышении тарифа, при этом транспортники называли экономически эффективной стоимость 36-38 рублей. Глава города Алексей Орлов заявлял, что повышение составит 33 руб. с 1 февраля, однако позднее в проекте постановления появилась сумма в 32 рубля.

Также, в пятницу стало известно, что при увеличении стоимости проездного тарифа, проездной в Екатеринбурге будет включить в себя способы оплаты во всех четырех видах общественного транспорта города. При этом скидка на при расчете "Е-картой" будет действовать вне зависимости от стоимости проезда.

Теги: проезд, РЭК, тариф, общественный транспорт, Екатеринбург



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