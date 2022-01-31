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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

Убийца 11-летней девочки на Урале проведет остаток дней в колонии

Свердловский областной суд вынес приговор за убийство 11-летней девочки в уральском городе Асбест. Преступник получил пожизненное.

Напомним, 12 ноября 2020 года ребенок ушел из дома и пропал. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетней, а через несколько дней тело девочки было найдено на улице с признаками криминальной смерти. Вскоре был установлен и задержан подозреваемый: им оказался неоднократно судимый рецидивист по кличке "Осип", отсидевший в колонии 19 лет.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в день исчезновения ребенка обвиняемый, находясь в состоянии наркотического опьянения возле дома по улице Челюскинцев в Асбесте, встретил незнакомую ему девочку, которая продавала газеты прохожим на улице. Под предлогом покупки у нее газеты злоумышленник отвел ее в свою квартиру и надругался, после чего задушил.

Заседание суда по делу об убийстве девочки в Асбесте(2020)|Фото: youtube.com/4 канал

Сегодня Свердловский областной суд вынес свой приговор: убийце назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Остаток своих дней он проведет в исправительной колонии особого режима.

Ранее стали известны страшные подробности убийства девочки. Рецидивист мучил ребенка четыре дня.

Теги: девочка, убийство, Асбест, приговор



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