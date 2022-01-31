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Общество Приволжский ФО Пермский край
очереди в больницы (2022) | Фото: vk.com/vikiperm

Минздрав Прикамья об очередях в больницы: "Испытываем колоссальную нагрузку, с которой ранее не встречались"

В минздраве Пермского края прокомментировали многокилометровые очереди больных с признаками ОРВИ в местные поликлиники. В ведомстве попросили людей отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

"Действительно, в амбулаторных консультативно-диагностических центрах (АКДЦ) Прикамья, возникли очереди, которые связаны с тем, что в регионе идет серьезный рост заболеваемости. Амбулаторно-поликлиническое звено сейчас испытывает колоссальную нагрузку, с которой ранее мы еще не встречались. При этом, бОльшая часть медицинского персонала занимается вызовами к пациентам с подтвержденным "ковидом" и проходящим лечение амбулаторно. У людей, перенесших эту инфекцию даже в среднетяжелой форме, могут возникнуть серьезные осложнения, особенно – у хронических больных, и им нужно уделять особое внимание. Мы просим жителей Пермского края отнестись с пониманием и напоминаем, что обращаться в АКДЦ нужно пациентам при симптомах ОРВИ: температуре до 38, насморке, боли в горле и/или кашле, головной боли. Врачи сделают анализы и назначат лечение. Отметим, что с подтвержденным COVID-19 в поликлинику ходить не следует", - сообщили Накануне.RU в краевом минздраве.

Жители Перми просят открыть больше приемных пунктов для заболевших.

Напомним, в Пермском крае зафиксирован резкий рост численности пациентов с COVID-19. На сегодняшний день регион побил очередной антирекорд. За сутки было выявлено 3190 заболевших. Днем ранее в Прикамье было выявлено 2 898 пациентов с коронавирусом.

Регион занимает пятое место по числу заболевших после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и Челябинской областей. Днем ранее Пермский край также был на пятом месте по суточному приросту заболевших, четвертое место было у ХМАО-Югры.

Теги: очереди в больницы, коронавирус, ОРВИ



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