31 Января 2022
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поликлиника, больница, здравоохранение, регистратура (2022) | Фото: пресс-служба правительства новосибирской области

У подавляющего числа заболевших - "омикрон", – комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге в среднем на больничном сейчас находится около 13% врачей и около 10% среднего медицинского персонала, сообщил журналистам председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец. Он отметил, что разброс большой, в некоторых учреждениях на больничном до 20% медиков. Лисовец уточнил, что это данные на утро субботы, 29 января.

Он также прокомментировал ситуацию с тестированием на штаммы. По словам чиновника, сейчас нет никакого смысла делать такие тесты в массовом порядке, поскольку очевидно, что "у подавляющего числа заболевших в городе и области именно "омикрон".

Также Лисовец высказался по поводу перебоев в работе горячей линии "122", так называемого голосового помощника. "В начале прошлой недели линия "122" работала с перебоями из-за большого наплыва звонящих, но позже было увеличено число операторов, проблем не было, среднее время ожидания ответа голосового помощника – не более минуты", - сообщил Лисовец, добавив, что на этой неделе не ожидается снижения числа граждан, дозванивающихся на горячую линию и врачам в целом.

Теги: омикрон-штамм, коронавирус, тест, больничный



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