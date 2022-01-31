Свердловская область готовится вернуть covid-ограничения

На территории Свердловской области могут ввести новые ограничения против распространения COVID-19. Об этом в ходе пресс-конференции заявил замгубернатора региона Павел Креков.

По его словам, уже завтра оперативный штаб может анонсировать введение covid-ограничений, какого плана они будут, вице-губернатор решил не уточнять.

Напомним, на прошлой неделе Креков говорил, что в Свердловской области в ближайшее время не планируют возвращаться к применению QR-системы. Исключением являются учреждения, где коды действуют на сегодняшний день.

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом и появление в Свердловской области штамма "омикрон", с 20 января дня в силу вступили изменения в указе губернатора Евгения Куйвашева, согласно которым, на входе в места общепита, кинотеатры и в торговых центрах больше не спрашивают QR-коды. При этом на одном из брифингов Креков заявил, что власти региона будут вынуждены ограничивать деятельность торговых центров, где систематически нарушается масочный режим.

Напомним, что только вчера в регионе было зарегистрировано 2 тыс. 712 новых случаев заражения коронавирусом.