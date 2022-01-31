Свердловская область готовится вернуть covid-ограничения

31 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Павел Креков (2021) | Фото: Накануне.RU

Свердловская область готовится вернуть covid-ограничения

На территории Свердловской области могут ввести новые ограничения против распространения COVID-19. Об этом в ходе пресс-конференции заявил замгубернатора региона Павел Креков.

По его словам, уже завтра оперативный штаб может анонсировать введение covid-ограничений, какого плана они будут, вице-губернатор решил не уточнять.

Напомним, на прошлой неделе Креков говорил, что в Свердловской области в ближайшее время не планируют возвращаться к применению QR-системы. Исключением являются учреждения, где коды действуют на сегодняшний день.

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом и появление в Свердловской области штамма "омикрон", с 20 января дня в силу вступили изменения в указе губернатора Евгения Куйвашева, согласно которым, на входе в места общепита, кинотеатры и в торговых центрах больше не спрашивают QR-коды. При этом на одном из брифингов Креков заявил, что власти региона будут вынуждены ограничивать деятельность торговых центров, где систематически нарушается масочный режим.

Напомним, что только вчера в регионе было зарегистрировано 2 тыс. 712 новых случаев заражения коронавирусом.

Теги: Креков, ограничения, коронавирус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 2864

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети