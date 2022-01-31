31 Января 2022
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Армия и ВПК В России Московская область
автомат, оружие, боеприпасы (2021) | Фото: wikipedia.org – docmonstereyes

ЗВО: Срочник в Подмосковье погиб от случайного выстрела сослуживца

Военнослужащий погиб в воинской части в Подмосковье от непроизвольного выстрела сослуживца, сообщили в Западном военном округе (ЗВО).

По данным пресс-службы, контрактник грубо нарушил требования обращения с оружием и произвел непроизвольный выстрел. В результате военнослужащий, который находился поблизости, получил смертельное ранение.

Ранее телеграм-каналы и СМИ сообщили, что в Московской области контрактник застрелил срочника в воинской части ПВО.

Стрельба произошла в Мытищах, в деревне Троице-Сельцо, пишет Mash. Находясь в комнате вооружения, 50-летний старший прапорщик выстрелил в голову 25-летнему Владиславу Волкову, он погиб. Что произошло между военнослужащими - неизвестно.

Командование воинской части в Подмосковье совместно с правоохранительными органами проводит проверку. На месте ЧП работает комиссия, пишет "Интерфакс".

Теги: срочник, подмосковье, выстрел



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Ранее 31.01.2022 11:48 Мск В Подмосковье контрактник застрелил срочника в воинской части ПВО


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