31 Января 2022
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Общество Свердловская область
Екатеринбург, весна, грязь, улицы (2015) | Фото: Накануне.RU

На этой неделе Свердловскую область ожидает плюсовая температура

Последний зимний месяц встретит жителей Среднего Урала плюсовой температурой. Согласно данным Уралгидрометцентра, уже 2 февраля свердловчане могут ожидать потепления до +1 градуса. Несмотря на это, ближайшие ночи ожидаются довольно холодными.

Так, 1 февраля температура ночного воздуха опустится до минус 12-17 градусов, а при прояснении до минус 22-27 и с небольшим снегом. Днем же резко потеплеет до минус 2-7 градусов, а в низинах до минус 14. Днем будет облачно с прояснениями, также ожидается небольшой, местами умеренный снег.

2 февраля ночью станет теплее - минус 4-9 градусов, а на крайнем севере минус 16-21 градус. Также в горах должен идти умеренный снег. Днем столбик термометра поднимется до плюс 1 - минус 4 градусов, и до минус 9 градусов на крайнем севере. Ожидается, что днем будет облачно с прояснениями, а местами небольшой снег.

3 февраля небольшой снег и гололедица на дорогах, минус 7-12 градусов ночью (минус 17 на севере) и 0- минус 5 градусов днем (минус 10 на севере).

В эти же дни Екатеринбург ожидает: 1 февраля - минус 12014 ночью и минус 2-4 днем, 2 февраля минус 4-6 ночью и около 0 днем, а 3 февраля до минус 7-9 градусов ночью и 0 - минус 2 градуса днем.

Теги: погода, градус, потепление



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