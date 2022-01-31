У 90% заболевших коронавирусом детей есть симптомы ОРВИ – Роспотребнадзор

Максимальная заболеваемость коронавирусом среди детей приходится на подростков 15-17 лет, при этом у порядка 90% заболевших детей есть симптомы ОРВИ, сообщила журналистам заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Катаева.

По словам председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрия Лисовца, сейчас в городе развернуто 8,7 тыс. ковидных коек, 920 из них – детские. И если во в целом свободными остается 17% коек, то детских коек свободно 25%. Прирост госпитализированных за неделю составил почти 40%, поэтому встает вопрос развертывания дополнительного коечного фонда. Так, планируется расконсервировать еще 300 коек в седьмом павильоне Ленэкспо.

Лисовец подтвердил, что заболевают коронавирусом преимущественно подростки.

Он сообщил, что вакцинация пока идет не слишком быстро. На сегодня вакцинировано 277 детей, за последние сутки – 47 детей. Прежде всего чиновники хотят вакцинировать детей из групп риска (с хроническими заболеваниями), так как партия вакцины для детей поступила в город не очень большая, а когда будет следующая – пока неизвестно. Лисовец добавил, что нет норматива по вакцинированию детей (вроде 80% у взрослых), вакцинация проводится исключительно добровольно.

По словам завотделением для детей с COVID-19 с палатами реанимации и интенсивной терапии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Светланы Банновой, среди госпитализированных детей большая часть – это школьники, в этой группе больше всего заболевших в ворасте 7-12 лет, у всех у них проявляются симптомы ОРВИ, болеющих в тяжелой форме нет, дети очень быстро отвечают на терапию. Отличительной чертой этой волны является намного меньшее количество пневмоний.

Заведующая инфекционным боксированным отделением №10 Детской городской клинической больницы № 5 им. Н.Ф. Филатова Елена Дондурей сообщила, что на тяжелые случаи приходится около 3% госпитализированных, и этот показатель не изменился по сравнению с другими волнами, но в этом количестве только 15% дети, у которых тяжелое состояние вызвано именно ковидом, остальные – с осложнениями хронических заболеваний.

"Не думаю, что в эту волну будут какие-то новые осложнения. Но опыт зарубежных коллег показывает, что у нового штамма клинические проявления очень похожи с другими ОРВИ. Клинически инфекцию вообще невозможно отличить от других ОРВИ. Также она становится больше детской, возможно, это приведет к окончанию пандемии после того, как переболеют дети. Рост госпитализаций связан с общим ростом заболевших, а не с увеличением тяжелых случаев", - отмечает Дондурей.