Перенёсший остановку сердца датчанин Эриксен нашёл новый клуб

Футболист Кристиан Эриксен продолжит карьеру в Английской Премьер-лиге (АПЛ).

Датский полузащитник заключил соглашение "Брентфордом" до конца нынешнего сезона. Об этом клуб сегодня объявил официально.

Отметим что датчанин, которому 14 февраля исполнится 30 лет, не выходил на поле с июньского матча Евро-2020, в котором у него произошёл сердечный приступ. Позже Эриксен покинул миланский "Интер", поскольку итальянские правила запрещают профессионально выступать с имплантированным в сердце кардиовертер-дефибриллятором.

"Брентфорд" в текущее время занимает 14-е место в таблице АПЛ, имея в активе 23 очка в 23 матчах.