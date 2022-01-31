31 Января 2022
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Спорт
Кристиан Эриксен (2021) | Фото: instagram.com/chriseriksen8

Перенёсший остановку сердца датчанин Эриксен нашёл новый клуб

Футболист Кристиан Эриксен продолжит карьеру в Английской Премьер-лиге (АПЛ).
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Датский полузащитник заключил соглашение "Брентфордом" до конца нынешнего сезона. Об этом клуб сегодня объявил официально.

Отметим что датчанин, которому 14 февраля исполнится 30 лет, не выходил на поле с июньского матча Евро-2020, в котором у него произошёл сердечный приступ. Позже Эриксен покинул миланский "Интер", поскольку итальянские правила запрещают профессионально выступать с имплантированным в сердце кардиовертер-дефибриллятором.

"Брентфорд" в текущее время занимает 14-е место в таблице АПЛ, имея в активе 23 очка в 23 матчах.

Теги: Кристиан Эриксен, футболист, сердце, контракт, клуб, Брентфорд



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