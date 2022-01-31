В Санкт-Петербурге на дистанционном обучении находится 20% школьников

В Санкт-Петербурге около 19,5% школьников находятся на дистанционном обучении. Полностью ушедших на карантин школ нет, но в 430 школах на дистанционке находятся более 4 тыс. классов, сообщила журналистам начальник отдела общего образования комитета по образованию Санкт-Петербурга Анна Грубская.

По словам Грубской, если в классе выявляется заболевший коронавирусом ученик, весь класс уходит на карантин на неделю.

"Также 3% родителей (это около 17,4 тыс. детей) выбрали для своих детей удаленный формат обучения, когда ребенок сидит дома и самостоятельно изучает школьную программу.

Грубская отметила, что пока полный переход на дистант всех школ не обсуждается, но чиновники от образования будут следить за ситуацией с заболеваемостью не только детей, но и педагогов.