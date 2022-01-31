В Подмосковье контрактник застрелил срочника в воинской части ПВО

В Московской области контрактник застрелил срочника в воинской части ПВО, сообщает Mash.

Стрельба произошла в Мытищах, в деревне Троице-Сельцо, пишет телеграм-канал.

Находясь в комнате вооружения, мужчина выстрелил в голову 25-летнему Владиславу Волкову, он погиб. Мотивы стрелявшего не сообщаются.

По данным Baza, подозреваемый - 50-летний старший прапорщик Магомед Олигов.

На прошлой неделе в Днепре, на территории "Южного машиностроительного завода" солдат-срочник расстрелял караул и сбежал c автоматом Калашникова. Он убил пять человек, еще пятерых ранил. Позже спецназ полиции задержал солдата-срочника. Открыто уголовное производство об умышленном убийстве.