31 Января 2022
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Военнослужащие (2021) | Фото: Накануне.RU

В Подмосковье контрактник застрелил срочника в воинской части ПВО

В Московской области контрактник застрелил срочника в воинской части ПВО, сообщает Mash.

Стрельба произошла в Мытищах, в деревне Троице-Сельцо, пишет телеграм-канал.

Находясь в комнате вооружения, мужчина выстрелил в голову 25-летнему Владиславу Волкову, он погиб. Мотивы стрелявшего не сообщаются.

По данным Baza, подозреваемый - 50-летний старший прапорщик Магомед Олигов.

На прошлой неделе в Днепре, на территории "Южного машиностроительного завода" солдат-срочник расстрелял караул и сбежал c автоматом Калашникова. Он убил пять человек, еще пятерых ранил. Позже спецназ полиции задержал солдата-срочника. Открыто уголовное производство об умышленном убийстве.

Теги: срочник, стрельба, воинская часть пво, контрактник



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Развитие сюжета:

Ранее 31.01.2022 12:16 Мск ЗВО: Срочник в Подмосковье погиб от случайного выстрела сослуживца


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