Минприроды не заметило загрязнений в воздухе Нижнего Тагила

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области не выявило превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций измеряемых загрязняющих веществ в воздухе Нижнего Тагила. Пробы воздуха брались на улице Пархоменко и пр. Уральский. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

При этом, по данным ФГБУ "Уральское УГМС" с 20 часов 26 января до 20 часов 31 января на территории региона ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности.

Напомним, что уже третий день жители Нижнего Тагила задыхаются от смога и сильного химического запаха. В социальных сетях город сравнивают с Сайлент Хиллом, многие также сетуют на головную боль, головокружение, тошноту и в целом ухудшение самочувствия. TagilCity.ru провел свои замеры за 30 января, которые показали превышение в воздухе диоксида азота и сероводорода. Горожане утверждают, что дым пришел со стороны коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК.

Как рассказал Накануне.RU уральский эколог Андрей Волегов, несмотря на показатели минприроды, смог по-прежнему накрывает Нижний Тагил, а едкий запах продолжает проникать в жилищные помещения через окна и подъезды.

"К минприроды давно уже вопросы о том, какие они дают показания. Поскольку они региональная компания, Росгидромету все-таки федеральная служба и там, на мой взгляд, более правдоподобные результаты анализов. 29 числа уже были объявлены неблагоприятные гидрометеорологические условия. Вчера утром еще видно было ЕВРАЗ со стороны Вагонки, но выбросов не было ни со стороны ЕВРАЗа, ни Уралвагонзавода. Но потом уже ближе к середине дня заволокло все дымом и до сих пор ЕВРАЗа НТМК с Вагонки не видно", - рассказал эколог.

По его словам, вчера вечером пахучий смог с Алтайки дошел до района Кедра, улицы Зари и распространился практически вдоль лесной зоны самой Вагонки. Волегов также отметил, что вечером 30 января на протяжении часа на расстоянии 100 м. не было видно соседних домов. Сейчас же дымка сохраняется, а благодаря выглянувшему солнцу видимость составляет около 1,5 км.

"Дымка сохраняется, у меня третьи сутки головные боли: я уже не знаю, что с ней делать. Я все это связываю с этими выбросами. Если выходить на улицу, запах есть, вид такой, будто горят торфяники, потому что все заволочено дымом. В подъездах многоквартирных домов наблюдается стойкий запах с улицы. Если в домах открывать окна - это трагично становится. Спасают только закрытые окна, ну и в закрытых помещениях как-то более-менее можно находиться.

Напомним, что только в декабре правительство РФ исключило Нижний Тагил из списка городов, где превышен уровень загрязнения воздуха. Причиной стало снижение выбросов на 4%