Ушёл из жизни советский военный разведчик, публицист Григорий Ванин

Сегодня стало известно о том, что ушёл из жизни полковник ГРУ (ныне ГУ Генштаба ВС РФ) в отставке, постоянный эксперт Накануне.RU, публицист и писатель Григорий Ванин. Как сообщили члены его семьи, смерть наступила после продолжительной болезни на 76-ом году жизни.

Григорий Ванин родился 22 июня 1946 года в самой обычной крестьянской семье, в селе Октябрьское Ипатовского р-на Ставропольского края. Послевоенное время было настолько тяжёлым, особенно для детей, что мать, оставшись без главного кормильца-фронтовика, была вынуждена отдать Григория в интернат. До 8 класса он учился и работал там, получил технические специальности: водитель, слесарь и прочие. Самостоятельно отправился в вечернюю школу, а после поступил в Военное училище связи, потом в Военную академию связи, а затем его отобрали в Академию Советской Армии (ныне Военно-дипломатическая академия), которая готовила сотрудников для ГРУ.

"У него три высших образования, и после окончания Академии Советской Армии он начал работать в ГРУ, в том числе за рубежом, — рассказывает товарищ и коллега Григория Ванина Александр Жилин. — Мы не можем всё рассказать, но он столько сделал для страны, что сложно переоценить его вклад. Он чётко предвидел всё, что начнётся после перестройки, оказался прав во всём, но это повергло его в глубокую печаль".

После отставки из ГУ Генштаба Григорий Петрович продолжил научную деятельность, писал публицистические работы, аналитические статьи по международной ситуации и внутренней политике, как эксперт сотрудничал с федеральными СМИ, в том числе с нашим изданием.

Накануне.RU приносит соболезнования родственникам, коллегам и товарищам выдающегося человека, достойного сына своего Отечества.