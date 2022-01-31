31 Января 2022
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Экономика Челябинская область
челябинск арбитражный суд челябинской области (2005) | Фото: Накануне.ru

"Южуралмост" взыскивает с администрации Челябинска 181,8 млн рублей

Компания "Южуралмост" требует взыскать с администрации Челябинска задолженность по муниципальному контракту в размере 181,8 млн рублей. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Речь идет о дорожном контракте, который был заключен в августе 2017 года.

Арбитражный суд Челябинской области принял иск к производству. Предварительное заседание по делу назначено на 29 марта.

Напомним, 18 марта 2019 года ФАС признала наличие двух антиконкурентных соглашений на челябинских дорожных аукционах на общую сумму почти 2,4 млрд руб. Все контракты заключались с АО "Южуралмост" при снижении цены контрактов не более 1,5%. Одним из участников сговора был признан Борис Дубровский. На этом фоне Дубровский подал в отставку.

Теги: Южуралмост, контракт суд,



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