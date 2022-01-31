Максим Шугалей: Петербург при губернаторстве Беглова превратился в идеальные декорации для фильма-катастрофы

На днях губернатора Александра Беглова постиг ещё один позор федерального масштаба. Шутки о хаосе в Северной столице прозвучали в программе Ивана Урганта. По словам шоумена, финал «Ледникового периода» можно снимать прямо в историческом центре Петербурга — благо, для этого имеется всё необходимое.

Губернаторство Александра Беглова превратило Санкт-Петербург в идеальные декорации для фильма-катастрофы, написал в своём телеграм-канале известный социолог, президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Он напомнил, что печальные шутки о Санкт-Петербурге гуляют уже по всему Интернету. На днях умор докатился до федерального телеканала.

«Не первый раз городской коллапс выходит на федеральный уровень: то же было и с жалобами в РЭО, 95% которых пришли из Петербурга, то же произошло с печальным разрушением исторических зданий, упомянутом в специализированном журнале КБ "Стрелка". Стыдно всей стране. Жаль, что сути это не меняет. Даже "поставленная на вид" проблема нынешней администрации нипочем», - отметил Шугалей.

Социолог понадеялся, что конца срока полномочий Александра Беглова, Петербург не превратится в снежно-мусорные руины.

Напомним, ранее о снежном и мусорном коллапсах в Северной столице спел известный музыкант Сергей Шнуров. Его клип на песню «Пока так» прогневил Смольный. В качестве извинений Шнуров выпустил ролик под названием «Покаянная», где «взял на себя» все городские сосульки и сугробы.