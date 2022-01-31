В Пермском крае люди с ОРВИ стоят километровые очереди в больницы

В Пермском крае люди с симптомами ОРВИ вынуждены отстоять длинные очереди, чтобы попасть на прием к врачу. Фотографии опубликованы в местных соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, в группе "Мой город Пермь" опубликованы фотографии очередей в больницы на ул. Липатова, 19, Куйбышева, 111, в "ковидное" отделение детской поликлиники, амбулаторный центр на Серпуховской.

Люди просят увеличить пункты приема таких пациентов.

Об аналогичной проблеме в соцсетях сообщили и жители Краснокамска.

Отметим, что в Пермском крае зафиксирован резкий рост численности пациентов с COVID-19. Регион находится в лидерах по суточному приросту заболевших. Так, накануне, было зафиксировано 2 898 пациентов с коронавирусом. Регион занял пятое место по числу заболевших, после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и ХМАО.

В пресс-службе краевого минздрава корреспонденту сообщили, что готовят официальный комментарий. Предоставить его пообещали позднее, на момент публикации материала ответа от ведомства не поступило.

Отметим, что ранее в Перми фактически было сорвано выполнение нацпроекта "Здравоохранение" из-за срыва сроков строительства детской поликлиники по ул. Шишкина, 20, в Кировском районе краевой столицы. Фигурантом уголовного дела является бывший начальник ГКУ "Управление капитального строительства" Пермского края Дмитрий Левинский. По версии следствия, действия чиновника нанесли ущерб бюджету более, чем на 29 млн руб. Напомним, поликлиника, рассчитанная на 350 посещений в смену, начала строиться в 2017 году и должна была быть сдана еще в 2018 году. Однако подрядчик "Инжстрой" не выполнил свои обязательства, включен в реестр недобросовестных поставщиков, а договор с ним был расторгнут. Сроки сдачи объекта неоднократно переносились, в результате в Прикамье образовался так называемый, "социальный долгострой".