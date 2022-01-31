31 Января 2022
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Общество Москва
ковид-госпиталь, медицина, больница, коронавирус, палата, кислород, ивл (2020) | Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

В Москве увеличат коечный фонд для детей с COVID-19

В Москве отмечается рост заболеваемости коронавирусом и числа госпитализаций среди детей и подростков. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что впервые с начала пандемии потребовались дополнительные койки для этой категории пациентов.

С 1 февраля коечный фонд для несовершеннолетних расширится почти до 1,3 тысячи коек, уточнила Ракова. Детей с COVID-19 начнет принимать один из корпусов в больнице имени Сперанского, передает "Интерфакс".

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что доля вакцинированных от COVID-19 среди детей должна быть такой же, как и среди взрослых — 70−80%.

Он пояснил, что дети стали чаще болеть коронавирусом, так как среди них не проводилась прививочная кампания.

Теги: москва, дети, коронавирус



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