В Москве увеличат коечный фонд для детей с COVID-19

В Москве отмечается рост заболеваемости коронавирусом и числа госпитализаций среди детей и подростков. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что впервые с начала пандемии потребовались дополнительные койки для этой категории пациентов.

С 1 февраля коечный фонд для несовершеннолетних расширится почти до 1,3 тысячи коек, уточнила Ракова. Детей с COVID-19 начнет принимать один из корпусов в больнице имени Сперанского, передает "Интерфакс".

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что доля вакцинированных от COVID-19 среди детей должна быть такой же, как и среди взрослых — 70−80%.

Он пояснил, что дети стали чаще болеть коронавирусом, так как среди них не проводилась прививочная кампания.