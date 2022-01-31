31 Января 2022
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Банковская карта Сбербанка. (2020) | Фото: Накануне.RU

Сбербанк позволит близким клиента проверять его сомнительные операции

Сбербанк сообщил о запуске сервиса, с помощью которого родственник или близкий человек сможет проверять операции клиента. Если они покажутся помощнику из числа родных сомнительными, то с клиентом можно будет связаться и проверить – действительно ли это добровольная операция или "работа" мошенников.  

"Суть сервиса в том, что онлайн-переводы клиента — перед тем, как их исполняет банк, — попадают на дополнительную проверку помощнику, который одобряет или отклоняет их исходя из цели операции. Если помощник сочтет операцию подозрительной, он связывается с близким для уточнения обстоятельств и при необходимости блокирует ее исполнение. Таким помощником может стать любой близкий клиенту человек", - говорится в сообщении Сбера.

В банке говорят, что клиенты в случае мошенничества переводят деньги под психологическим давлением, родственники узнают об этом постфактум и уже ничего не могут исправить.

"Новый сервис разработан с учетом предложений наших клиентов, которые хотели бы таким образом обезопасить своих близких и пожилых родственников от действий мошенников", - поясняют в банке.

"Помощники" будут верифицированы банком, они не в праве будут инициировать операции за клиента и не увидят остатки и поступления по счетам. Также продолжит действовать стандартная проверка операций самим банком. 

Теги: сбербанк, проверка, родственники, мошенники



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